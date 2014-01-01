Наши услуги
LORRYTRUCK — грузовой автосервис в Москве
Кто мы?
Грузовой автосервис на М4 в г. Домодедово. Работаем для вас с 2014 года.
Более 1000 постоянных клиентов доверяют нам свои грузовые автомобили в ремонт.
Мы задали высокий уровень ремонта грузовых автомобилей по самым выгодным ценам и заняли основную нишу на рынке данных услуг.
Когда стоит обратиться к нам?
Если необходимо выполнить следующие виды ремонта:
- двигателя, блоков управления, топливной аппаратуры (в т.ч. форсунок и впрыска мочевины AdBlue), системы охлаждения, замена масел и смазки;
- тормозной системы, пневмосистемы, модуляторов EBS (ABS);
- рулевого управления, гидравлики.
- кабины, кондиционера, автономных отопителей, замена лобовых стекол;
- электрооборудования и электропроводки, в т.ч. освещения;
- ходовой части, трансмиссии, сцепки, аргоновая сварка, восстановление осей;
- легковой и грузовой шиномонтаж.
Какие грузовые автомобили мы обслуживаем?
Все виды грузовиков
DAF, MAN, IVECO, SCANIA, Mercedes Benz, Volvo, Renault, ГАЗон Некст, КАМАЗ, МАЗ, Shacman, FAW, Sitrak, HOWO.
От пятитонника до фуры — тягачи, самосвалы, фургоны, коммунальную технику и спецтранспорт.
Ремонтируем любые прицепы и полуприцепы
Krone, Schmitz Cargobull, Kogel, Grunwald, Schwarzmuller, Тонар, Amur, Kaile, Luping, CIMC.
Рефы, тентованные, шторные, бортовые, контейнеровозы, тралы, автовозы.
Для вашего удобства мы подготовили прайс на основные виды работ (ссылка), чтобы вы уже сегодня могли оценить стоимость ремонта грузового автомобиля! Скачивайте и звоните нам для получения точной оценки ремонта.
Мы знаем, как вам важно отремонтировать грузовой автомобиль «под ключ» в одном месте и в кратчайшие сроки!
Мы позаботились о вас
Мы собрали большую команду специалистов:
- автослесари
- диагносты
- электрики
- сварщики
- агрегатчики
Подходим к делу профессионально, используя мануалы, сканеры и диагностические программы:
- Wabco
- Knorr-bremse
- Man Cats
- TEXA
- FAW
- Sinotruk (SINOTRUK HOWO SHACMAN WeiChai)
- Scanmatic
- Vocom
- Delphi
- Scania VCI
- Mercedes SD Connect 4
- Cummins
- DAF Davie VCI
- Haldex
Оптовые скидки на запасные части. Вы приобретете у нас запчасти любого производителя дешевле, чем в магазине.
Закрепленные гарантии в договоре.
Вы представитель транспортной компании?
Тогда для вас мы выполним следующие условия:
- бесплатно оценим объем работ и стоимость деталей;
- оперативно заполняем заявки для согласования;
- оплата наличными, по СБП, через терминал, по безналу (с НДС и без);
- предоставим документы для бухгалтерии (накладные, акты, заказ-наряды);
- работаем через ЭДО и в программах транспортных компаний, в т.ч. АТМ.
- дарим бонусы и скидки — бесплатная диагностика подвески и ходовой части, персональные условия автопаркам от 50 машин, льготы постоянным клиентам, акции.
Наш ремонт — залог вашей доставки в срок!
Получите преимущества, обратившись к нам
БЫСТРЫЙ ГРУЗОВОЙ АВТОСЕРВИС
Экономьте время — ремонт за один день. Сразу принимаем в работу. Всё делаем «под ключ» на одной площадке — капитальный ремонт ходовой части полуприцепа за 1 рабочий день.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ГРУЗОВОЙ РЕМОНТ
Контролируйте ход работ. Фото и видео отчет о неисправностях перед согласованием — для полного удаленного мониторинга и понимания ситуации механиком.
УВЕРЕННОСТЬ В МАШИНЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ
Грузовой автосервис ЛОРРИТРАК — это высококвалифицированные мастера, профессиональное оборудование и качественные запчасти. Заботимся о вашем автомобиле — делаем как для себя.
ВЫГОДНЫЙ СЕРВИС ГРУЗОВИКОВ
- Дешевле на 40%, чем у дилеров.
- Большой выбор деталей и тех. жидкостей в наличии — недорогие, проверенный неоригинал и оригинальные.
- Быстрый предзаказ.
- Предложим по выгодным ценам несколько вариантов разных производителей и различные способы устранения поломки.
- Бесплатная срочная доставка з/ч транспортом автосервиса и поставщиков.
ГРУЗОВОЙ АВТОРЕМОНТ С КОМФОРТОМ
- Удобный подъезд с трассы М4 Дон, бесплатная асфальтированная охраняемая парковка с видеонаблюдением.
- Комната ожидания с мягким диваном, игровой приставкой, смарт-телевизором и кофе.
- Рядом расположена железнодорожная станция — 40 минут на электричке или маршрутке до метро.
- Заказ обедов с доставкой в сервис.
- Дальнобойщикам — хостел в шаговой доступности.
ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ И ПРОЗРАЧНОСТЬ РАСЧЕТА
Планируйте бюджет — расценки на ремонт и ТО на сайте.
Проценка запчастей, чтобы заранее составить смету.
На связи для уточнения стоимости.
Мы дорожим своими клиентами и оказываем сопутствующие услуги
- Выездная техпомощь на дороге;
- ремонт на вашей территории;
- грузовой эвакуатор;
- диагностика перед покупкой грузовика;
- предпродажная подготовка;
- установка дополнительного оборудования;
- согласование блоков, дооснащение.
Владельцы большегрузов, завгары, логисты, водители и механики доверяют свой подвижной состав авторемонтникам со стажем, и высоко ценят надёжность нашего автотехцентра. Мы успешно пережили два мировых кризиса, уход с российского рынка дилерских сервисов, и сохранили надежных партнеров, которые бесперебойно обеспечивают диагностическим оборудованием, мануалами, специнструментом и запасными частями.
Позвоните и запишитесь на ремонт, чтобы самостоятельно убедиться в качестве нашего сервиса. Переходите по ссылке для скачивания прайса!